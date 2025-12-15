A região Noroeste terá um tempo marcado por grande chance de chuva amanhã, terça-feira (16). As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Araguapaz (29.5°C), Aruanã (29.0°C) e Faina (28.9°C). Já as mínimas mais baixas serão registradas em Araçu (20.6°C) e Itauçu (20.6°C).A umidade do tempo na região apresenta uma média de 87.96%, com destaque para Goiás (95.0%), Araçu (94.0%) e Araguapaz (94.0%) nos maiores índices. A probabilidade de chuva atinge 70.0% em média na região, com os maiores índices em Araçu (75.0%), Araguapaz (75.0%) e Faina (75.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 29.5°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Araçu: máxima 26.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Aruanã: máxima 29.0°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Faina: máxima 28.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Goiás: máxima 27.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Guaraíta: máxima 26.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Heitoraí: máxima 26.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Itaberaí: máxima 26.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Itaguari: máxima 26.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Itaguaru: máxima 28.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Itapuranga: máxima 26.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Itauçu: máxima 26.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Matrinchã: máxima 28.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.