A região Noroeste terá um tempo com temperaturas predominantemente quentes para a terça-feira (16). As máximas atingirão 33.2°C em Aruanã, seguida por Araguapaz com 33.0°C e Matrinchã com 32.8°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Itauçu, com 16.4°C, e Araçu, com 16.6°C.A umidade média na região será de 72.12%, com os maiores índices de umidade de 88.0% em Araçu e Itauçu. Quanto à previsão de chuva, a probabilidade média é de 20.96%. As maiores chances de chuva são observadas em Itapuranga, com 45.0%, e em Araçu e Araguapaz, ambas com 40.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 26.8°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 33.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 30.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 29.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 29.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 29.8°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 28.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 29.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 29.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 29.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Itauçu: máxima 26.4°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 32.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.