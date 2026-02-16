A região Noroeste apresentará altas temperaturas nesta terça-feira (17). As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 33.0°C, Matrinchã, com 32.6°C, e Araguapaz, que alcançará 32.5°C. As mínimas mais baixas para o tempo são esperadas em Araçu e Itauçu, ambas com 19.6°C.A umidade média regional do tempo ficará em 66.46%. As cidades com maiores índices de umidade são Aruanã (84.0%), Araguapaz (83.0%) e Faina (78.0%). A probabilidade de chuva na região é baixa, com média de 5.58%. Araçu e Itauçu registram as maiores probabilidades, ambas com 25.0%, seguidas por Araguapaz com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.5°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Araçu: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 33.0°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 37.5°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Faina: máxima 32.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiás: máxima 30.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guaraíta: máxima 30.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Heitoraí: máxima 30.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Itaberaí: máxima 30.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Itaguari: máxima 30.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Itaguaru: máxima 30.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Itapuranga: máxima 30.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Itauçu: máxima 30.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Matrinchã: máxima 32.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.