A região Noroeste terá grande chance de chuva nesta terça-feira, dia 17. As temperaturas mais elevadas serão registradas em Aruanã, com máxima de 29.6°C, seguida por Matrinchã, com 28.7°C, e Araguapaz, com 28.5°C. Já as menores temperaturas mínimas serão observadas em Itauçu, marcando 19.6°C, e em Araçu, com 19.9°C.A umidade média na região será de 87.46%, com cidades como Araçu, Itaberaí e Itaguari apresentando umidade de até 95% e 94%. A probabilidade média de chuva para a região é de 57.88%, mas algumas localidades terão um tempo mais chuvoso, com Araçu, Itapuranga e Goiás registrando 95% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 28.5°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Araçu: máxima 26.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Aruanã: máxima 29.6°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 60.0%Faina: máxima 27.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 25.0%Goiás: máxima 27.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Guaraíta: máxima 26.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 40.0%Heitoraí: máxima 26.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Itaberaí: máxima 26.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Itaguari: máxima 26.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Itaguaru: máxima 26.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Itapuranga: máxima 25.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Itauçu: máxima 26.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Matrinchã: máxima 28.7°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.