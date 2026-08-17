A região Noroeste apresentará predomínio de sol e calor intenso nesta terça-feira (18), com termômetros alcançando marcas elevadas à tarde e noites amenas. Os picos de calor devem se concentrar em Aruanã e Matrinchã, que registram máxima de 36,7°C, seguidas por Araguapaz, com 36,3°C. Por outro lado, as menores temperaturas do início do dia ocorrem em Itaberaí, com mínima de 18,0°C, e Itaguari, que aponta 18,5°C.A umidade relativa do ar na região deve atingir média de 38,27%, evidenciando o tempo seco característico do período. Os índices mais altos de umidade se concentram em Itaberaí e Heitoraí, ambos com taxa de 51,0% no período noturno. Quanto às chuvas, a probabilidade média na região é de apenas 1,15%, com as maiores chances de precipitação estimadas em meros 10,0% nas cidades de Aruanã e Matrinchã.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 36,3°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Araçu: máxima 32,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 36,7°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Faina: máxima 34,1°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 33,6°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 33,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 33,4°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 32,5°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 32,6°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 32,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 32,9°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 31,0°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 36,7°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.