A região Noroeste terá um tempo com temperaturas elevadas para terça-feira (19). As cidades mais quentes serão Araguapaz, com máxima de 32.9°C, Aruanã, com 32.6°C, e Matrinchã, com 32.3°C. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Itauçu, com 18.1°C, e Araçu, com 18.5°C.A umidade média na região ficará em 72.27%, com destaque para Itauçu com 87.0% e Araçu com 86.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 12.12%. As maiores chances de precipitação são para Araçu, Araguapaz e Itauçu, todas com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 27.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 32.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 31.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 30.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 30.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 29.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 30.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 30.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 30.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 27.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 32.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.