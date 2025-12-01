A região Noroeste terá grande chance de chuva na terça-feira (2). O tempo será marcado por temperaturas mais elevadas, com Aruanã registrando máxima de 32.5°C, seguida por Araguapaz com 31.8°C e Matrinchã com 31.3°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Araçu e Itauçu, ambas com mínimas de 20.3°C.A umidade média na região ficará em 80.0%, com Itaguaru, Itapuranga e Guaraíta apresentando os maiores índices, de 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 65.58%, sendo que Araçu, Araguapaz e Aruanã destacam-se com 75.0% de chance de tempo chuvoso. Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 31.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Araçu: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Aruanã: máxima 32.5°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Faina: máxima 30.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Goiás: máxima 29.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Guaraíta: máxima 28.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Heitoraí: máxima 28.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Itaberaí: máxima 28.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Itaguari: máxima 28.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Itaguaru: máxima 30.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Itapuranga: máxima 28.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Itauçu: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Matrinchã: máxima 31.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.