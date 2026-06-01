A região Noroeste terá um tempo de temperaturas elevadas para terça-feira (2). Esta característica se manifesta com Araguapaz registrando a máxima de 33.0°C, seguida por Aruanã e Matrinchã, ambas com 32.9°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Araçu, com 14.0°C, e Itauçu, com 14.8°C.Em relação à umidade, a média regional ficará em 50.92%, com Araçu, Itaberaí e Heitoraí apresentando os maiores índices, atingindo 63.0%. A probabilidade de chuva na região é baixa, com média de 11.73%, e os maiores índices são esperados em Itauçu, com 25.0%, Araçu e Itaberaí, ambas com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 28.1°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 32.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 30.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 43.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 29.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 29.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 30.4°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 29.4°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 29.9°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 30.0°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 29.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 27.3°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 32.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.