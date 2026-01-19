A região Noroeste terá um tempo marcado por grande chance de chuva na terça-feira (20). As cidades mais quentes serão Araguapaz, com 28.3°C, Aruanã, com 28.2°C, e Matrinchã, com 27.7°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Araçu e Itauçu, ambas com 20.0°C.A umidade média na região será de 88.31%, com Araçu e Itauçu apresentando os maiores índices, de 97.0%. A probabilidade média de chuva é de 70.38%, com Faina, Itapuranga e Guaraíta registrando as maiores probabilidades, de 85.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 28.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Araçu: máxima 24.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Aruanã: máxima 28.2°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Faina: máxima 26.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 85.0%Goiás: máxima 25.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Guaraíta: máxima 25.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 85.0%Heitoraí: máxima 25.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 85.0%Itaberaí: máxima 24.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Itaguari: máxima 24.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Itaguaru: máxima 26.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Itapuranga: máxima 25.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 85.0%Itauçu: máxima 24.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Matrinchã: máxima 27.7°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.