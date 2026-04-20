A região Noroeste terá **altas temperaturas** para terça-feira (21), com o tempo mostrando 33.0°C de máxima em Aruanã. As cidades mais quentes incluem Aruanã (33.0°C), Araguapaz (32.3°C) e Matrinchã (32.1°C). As cidades mais frias serão Araçu com 19.1°C e Itauçu com 19.2°C.O tempo para a região Noroeste apresentará umidade média em torno de 64.27%. As maiores taxas de umidade são esperadas em Aruanã (78.0%), Matrinchã (77.0%) e Araguapaz (75.0%). A probabilidade de chuva para a região é de cerca de 12.12%, sendo maior em Itaguari e Goiás, ambas com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 29.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 33.0°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Faina: máxima 31.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 30.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 29.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 29.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 29.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 29.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 30.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 29.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 29.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 32.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.