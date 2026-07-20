A região Noroeste apresenta condições de céu aberto e ausência de precipitações nesta terça-feira (21), com as temperaturas médias oscilando entre a mínima de 17,36°C e a máxima de 31,39°C. Os termômetros devem atingir marcas mais elevadas em Aruanã, que alcança 34,6°C, além de Araguapaz e Matrinchã, ambas com máximas previstas de 34,3°C. Em contrapartida, as menores temperaturas do dia estão reservadas para Itaberaí, com mínima de 13,6°C, e Itaguari, onde os termômetros registram 15,1°C.A umidade relativa do ar na região fica em torno de 46,46% em média, registrando seus maiores índices em municípios como Itaberaí, que atinge 66,0%, e Heitoraí, com 62,0%. Com relação às chuvas, o tempo seco predomina e a probabilidade de precipitação é de 0,0% para toda a região, o que se confirma em cidades como Araçu, Araguapaz e Aruanã.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34,3°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 29,6°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 34,6°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 32,1°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 31,1°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 30,8°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 31,0°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 30,2°C, mínima 13,6°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 13,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 30,3°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 15,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 30,3°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 30,9°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 28,6°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 34,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.