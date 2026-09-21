A região Noroeste registrará instabilidade em diversas localidades nesta terça-feira (22), com os termômetros marcando uma média máxima de 34,53°C e mínima de 21,17°C. O calor se fará mais intenso em municípios como Araguapaz, que deve atingir máxima de 37,5°C, Aruanã, com 37,4°C, e Matrinchã, que apresenta 36,4°C. Por outro lado, o tempo promete ser ligeiramente mais ameno em Itauçu, com mínima de 19,4°C, e Araçu, onde os termômetros caem para até 19,9°C.Com relação à umidade relativa do ar, a média para a região fica em 57,77%, tendo Araçu como o ponto mais úmido ao registrar índice de 83,0%, seguido de perto por Itauçu com 82,0%. A probabilidade média de chuva para o território é de 60,96%, sendo que a expectativa de água se torna ainda maior, alcançando 75,0% de chance, em localidades como Araçu, Aruanã e Itauçu.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 37,5°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 70,0%Araçu: máxima 32,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 75,0%Aruanã: máxima 37,4°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 75,0%Faina: máxima 35,1°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 70,0%Goiás: máxima 33,7°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 70,0%Guaraíta: máxima 33,9°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 70,0%Heitoraí: máxima 34,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 65,0%Itaberaí: máxima 33,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 65,0%Itaguari: máxima 34,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 65,0%Itaguaru: máxima 34,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 65,0%Itapuranga: máxima 34,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 70,0%Itauçu: máxima 31,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 75,0%Matrinchã: máxima 36,4°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 75,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.