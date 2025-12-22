A região Noroeste terá um tempo com temperaturas variadas para terça-feira (23). As cidades mais quentes serão Araguapaz, com máxima de 30.7°C, Aruanã, com 30.4°C, e Matrinchã, também com 30.4°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Araçu e Itauçu, ambas registrando 18.0°C.A umidade média na região ficará em 79.0%, com a cidade de Matrinchã apresentando a maior umidade, chegando a 91.0%. A probabilidade de chuva na região é baixa, com uma média de 10.19%. As maiores probabilidades de chuva são observadas em Aruanã, Matrinchã e Goiás, todas com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 30.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Araçu: máxima 28.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 30.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Faina: máxima 29.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goiás: máxima 27.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Guaraíta: máxima 28.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Heitoraí: máxima 28.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itaberaí: máxima 28.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itaguari: máxima 28.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itaguaru: máxima 30.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapuranga: máxima 28.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itauçu: máxima 28.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matrinchã: máxima 30.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.