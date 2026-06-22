A região Noroeste terá um tempo quente para terça-feira (23), com temperaturas elevadas. As cidades mais quentes previstas são Aruanã, com 33.5°C, Araguapaz, com 33.2°C, e Matrinchã, com 33.0°C. As temperaturas mínimas serão mais baixas em Itaberaí, com 16.8°C, e Araçu, com 17.4°C.A umidade média na região será de 65.31%, com Itaberaí registrando os maiores índices de umidade noturna, alcançando 84.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 5.58%. As cidades com maior chance de chuva são Araguapaz e Matrinchã, ambas com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 28.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 33.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Faina: máxima 31.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiás: máxima 30.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Guaraíta: máxima 30.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Heitoraí: máxima 30.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itaberaí: máxima 29.4°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itaguari: máxima 29.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Itaguaru: máxima 29.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 29.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itauçu: máxima 27.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 33.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.