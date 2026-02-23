A região Noroeste terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira (24). O tempo será marcado por precipitações significativas. As cidades mais quentes previstas são Aruanã, com máxima de 26.6°C, Matrinchã, com 26.1°C, e Araguapaz, atingindo 26.0°C. Já as cidades com temperaturas mínimas mais baixas são Itauçu, com 19.6°C, e Itapuranga, registrando 19.9°C.A umidade do tempo na região Noroeste se manterá elevada, com média de 92.5%. Em relação à chuva, Aruanã e Faina se destacam com 85.0% de probabilidade de precipitação, seguidas por Araguapaz com 80.0%. As cidades com maior umidade são Goiás, com 99.0%, Itaberaí e Itapuranga, ambas com 98.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 26.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 45.0%Araçu: máxima 24.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Aruanã: máxima 26.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 55.0%Faina: máxima 24.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 60.0%Goiás: máxima 23.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 99.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 45.0%Guaraíta: máxima 23.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Heitoraí: máxima 23.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Itaberaí: máxima 24.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Itaguari: máxima 24.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Itaguaru: máxima 24.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Itapuranga: máxima 23.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Itauçu: máxima 23.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Matrinchã: máxima 26.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.