A região Noroeste, para a terça-feira (24), terá grande chance de chuva, sendo esta a principal característica do tempo. As temperaturas máximas alcançarão 30.1°C em Aruanã, 29.5°C em Matrinchã e 29.1°C em Araguapaz. Já as temperaturas mínimas serão de 18.8°C em Itauçu e 19.0°C em Itaberaí.A umidade média na região ficará em torno de 85.35%, com cidades como Itaguari e Itapuranga podendo registrar até 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 44.62%, mas algumas localidades se destacam com índices mais elevados, como Itapuranga com 80.0%, e Itaguari e Itaguaru, ambas com 65.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 29.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Araçu: máxima 26.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Aruanã: máxima 30.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Faina: máxima 28.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Goiás: máxima 27.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Guaraíta: máxima 26.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Heitoraí: máxima 27.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Itaberaí: máxima 27.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Itaguari: máxima 27.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Itaguaru: máxima 27.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Itapuranga: máxima 26.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Itauçu: máxima 27.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Matrinchã: máxima 29.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.