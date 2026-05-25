A região Noroeste terá um tempo com temperaturas elevadas na terça-feira (26). As cidades mais quentes serão Matrinchã, com máxima de 34.2°C, Araguapaz, com 34.1°C, e Aruanã, que alcançará 34.0°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Itaberaí, com mínima de 16.3°C, e Itaguari, com 16.9°C.A umidade do tempo na região será moderada, com os maiores índices em Itaberaí, atingindo 79.0%, e Heitoraí, com 78.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com cidades como Araçu, Araguapaz e Aruanã apresentando 10.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 29.4°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aruanã: máxima 34.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Faina: máxima 32.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Goiás: máxima 31.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Guaraíta: máxima 30.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 31.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 30.4°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 30.6°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 30.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Itapuranga: máxima 30.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Itauçu: máxima 28.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matrinchã: máxima 34.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.