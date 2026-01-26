A região Noroeste terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira (27). As cidades com as temperaturas mais elevadas incluem Aruanã, com máxima de 33.3°C, Araguapaz, com 32.4°C, e Matrinchã, alcançando 31.8°C. As menores temperaturas serão observadas em Araçu e Itauçu, ambas com mínima de 19.4°C.A umidade no tempo permanecerá elevada em várias cidades, com Araçu e Itauçu registrando até 90.0%, e Aruanã com 86.0%. As probabilidades de chuva são significativas, chegando a 70.0% em Aruanã e 65.0% em Araçu e Itauçu.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.4°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Araçu: máxima 28.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Aruanã: máxima 33.3°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Faina: máxima 30.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Goiás: máxima 29.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Guaraíta: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Heitoraí: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itaberaí: máxima 28.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Itaguari: máxima 28.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Itaguaru: máxima 30.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Itapuranga: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itauçu: máxima 28.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Matrinchã: máxima 31.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.