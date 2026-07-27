A região Noroeste apresentará uma terça-feira (28) sob forte calor, registrando média máxima de 33,92°C e mínima de 19,05°C. O aquecimento intenso será sentido com maior força em Aruanã, que deve atingir a máxima regional de 37,2°C, seguida de perto por Araguapaz, com 36,9°C, e Matrinchã, com 36,8°C. Por outro lado, o início do dia terá marcas mais amenas em Itaberaí, que deve registrar mínima de 15,7°C, e em Itaguari, com 16,9°C.A umidade relativa do ar na região deve atingir média de 40,54%, com os maiores índices concentrados em Itaberaí, que chega a 57,0%, e Heitoraí, com 55,0%. Quanto às chuvas, o tempo seco deve predominar, visto que a probabilidade média de precipitação é de apenas 4,62% no território, embora as cidades de Araçu, Faina e Itaguari apresentem as maiores chances de registrar chuva, com probabilidade de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 36,9°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 32,1°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 37,2°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Faina: máxima 34,6°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 33,7°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Guaraíta: máxima 33,3°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Heitoraí: máxima 33,5°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itaberaí: máxima 32,9°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 32,8°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 32,8°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 33,1°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 31,2°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matrinchã: máxima 36,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.