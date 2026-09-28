A região Noroeste terá uma terça-feira (29) sob forte calor, com os termômetros alcançando marcas muito elevadas à tarde. Os picos de calor devem ocorrer em Araguapaz, que pode atingir 37,8°C, seguida de perto por Aruanã, com 37,7°C, e Matrinchã, com máxima de 37,3°C. Por outro lado, as menores temperaturas ao amanhecer estão previstas para Araçu e Itauçu, onde as mínimas devem ficar em 20,6°C.O tempo seco predomina na região, apresentando umidade relativa do ar média de 52,0%, com os maiores índices registrados em Aruanã e Matrinchã, que alcançam 67,0%. Além disso, a probabilidade de chuva é inexistente em todo o território, marcando 0,0% inclusive nas cidades de Araçu, Araguapaz e Aruanã.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 37,8°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 40,4°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 34,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 37,7°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 41,0°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 36,0°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 35,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 34,6°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 35,0°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 35,0°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 35,3°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 35,4°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 34,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 33,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 37,3°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 40,1°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.