A região Noroeste terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira (3), como principal característica do tempo. As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 29.6°C, Araguapaz, com 29.3°C, e Itaguaru, atingindo 29.2°C. Já as mais frias serão Araçu e Itauçu, ambas com mínima de 20.9°C.A umidade média na região ficará em 87.19%, com picos de 94.0% em Araçu e Itauçu, e 93.0% em Itaberaí. A probabilidade média de chuva é de 52.31%, mas algumas cidades como Araçu, Araguapaz e Aruanã apresentam índices mais elevados, todas com 75.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 29.3°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Araçu: máxima 27.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Aruanã: máxima 29.6°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Faina: máxima 28.5°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Goiás: máxima 28.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Guaraíta: máxima 27.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Heitoraí: máxima 27.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Itaberaí: máxima 27.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Itaguari: máxima 27.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Itaguaru: máxima 29.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Itapuranga: máxima 27.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Itauçu: máxima 27.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Matrinchã: máxima 28.9°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.