A região Noroeste terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira (3). Este será o principal destaque do tempo para a data. As cidades mais quentes serão Aruanã, com máxima de 30.4°C, Matrinchã, com 30.3°C, e Araguapaz, com 30.0°C. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais baixas serão Itauçu, com 19.0°C, e Araçu, com 19.3°C.A umidade média na região ficará em 80.42%, com destaque para Aruanã, Faina e Itapuranga, que podem atingir 92.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 29.81%, mas cidades como Itapuranga, com 65.0%, Matrinchã, com 60.0%, e Guaraíta, com 60.0%, apresentam uma maior probabilidade de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 30.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 55.0%Araçu: máxima 29.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 30.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Faina: máxima 29.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Goiás: máxima 28.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Guaraíta: máxima 27.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Heitoraí: máxima 28.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Itaberaí: máxima 28.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Itaguari: máxima 28.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Itaguaru: máxima 28.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Itapuranga: máxima 27.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Itauçu: máxima 28.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Matrinchã: máxima 30.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 60.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.