A região Noroeste terá uma grande chance de chuva amanhã, terça-feira (30). O tempo será caracterizado por essa condição em diversas localidades. As cidades mais quentes esperadas são Aruanã, com 34.7°C, Matrinchã, com 33.8°C, e Araguapaz, com 33.0°C. As temperaturas mais amenas serão registradas em Araçu e Itauçu, ambas com 20.7°C.A umidade média na região alcançará 75.31%, com as cidades de Araçu e Itauçu apresentando os maiores índices de 90.0%, e Aruanã com 89.0%. A probabilidade média de chuva é de 41.54%, mas cidades como Araçu, Aruanã e Itapuranga destacam-se com 75.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.0°C, mínima 24.6°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 27.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 30.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Aruanã: máxima 34.7°C, mínima 24.7°C | sensação térmica máx 40.4°C | sensação térmica mín 27.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Faina: máxima 32.2°C, mínima 24.2°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 26.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 30.0%Goiás: máxima 31.4°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 30.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 30.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 30.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Itaguari: máxima 30.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Itaguaru: máxima 31.8°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 30.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 30.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Matrinchã: máxima 33.8°C, mínima 24.8°C | sensação térmica máx 39.1°C | sensação térmica mín 27.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.