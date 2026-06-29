A região Noroeste terá um tempo com temperaturas elevadas para terça-feira (30). As máximas atingirão 33.7°C em Aruanã, 33.5°C em Araguapaz e também 33.5°C em Matrinchã. As temperaturas mais baixas serão registradas em Itaberaí, com 14.7°C, e em Itaguari, marcando 15.6°C.A umidade do tempo na região ficará em média 53.12%, com os maiores índices noturnos em Itaberaí (73.0%), Heitoraí (70.0%) e Aruanã (68.0%). Não há previsão de chuva para a região Noroeste, com probabilidade de 0.0% em todas as cidades.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Araçu: máxima 29.2°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 33.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Faina: máxima 31.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 46.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiás: máxima 30.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guaraíta: máxima 30.4°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Heitoraí: máxima 30.6°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itaberaí: máxima 29.7°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itaguari: máxima 30.0°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itaguaru: máxima 30.1°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapuranga: máxima 30.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itauçu: máxima 28.4°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matrinchã: máxima 33.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.