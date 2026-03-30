A região Noroeste terá grande chance de chuva na terça-feira, 31, com o tempo apresentando elevação nas temperaturas para algumas localidades. As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 31.7°C, Araguapaz, atingindo 31.1°C, e Matrinchã, com 31.0°C. As temperaturas mais amenas serão sentidas em Itauçu, marcando 18.1°C, e em Araçu, que registrará 18.4°C.A umidade média na região ficará em 73.27%, com picos de 87.0% em Itaguari e Itaguaru, e 86.0% em Araçu. A probabilidade média de chuva é de 25.38%, mas algumas cidades como Itaguari e Itaguaru indicam 70.0% de chance de tempo chuvoso, enquanto Araçu apresenta 55.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 31.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Araçu: máxima 28.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Aruanã: máxima 31.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 0.0%Faina: máxima 29.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Guaraíta: máxima 28.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Heitoraí: máxima 28.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Itaberaí: máxima 28.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Itaguari: máxima 28.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Itaguaru: máxima 29.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Itapuranga: máxima 28.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Itauçu: máxima 28.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Matrinchã: máxima 31.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.