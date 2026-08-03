A região Noroeste passará por um período de céu aberto e predomínio de sol nesta terça-feira (4), com a temperatura mínima média registrando 19,45°C durante as primeiras horas do dia. As tardes serão de calor intenso, com os termômetros alcançando até 34,8°C em Aruanã, 34,5°C em Matrinchã e 34,3°C em Araguapaz. Já os menores registros térmicos regionais devem ocorrer nos municípios de Itaberaí, com mínima de 16,8°C, e Itaguari, que apresentará mínima de 18,1°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 42,19% na região, com os índices mais elevados concentrados em Itaberaí, que registra 58,0%, e Heitoraí, com 55,0%. Quanto à probabilidade média de chuva, o índice geral se mantém baixo, em torno de 8,27%, sendo que as maiores chances de precipitação não passam de 10,0%, taxa que é esperada para as cidades de Araçu, Araguapaz e Aruanã.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 29,0°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Aruanã: máxima 34,8°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 31,9°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Goiás: máxima 31,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Guaraíta: máxima 30,5°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Heitoraí: máxima 30,6°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itaberaí: máxima 29,9°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itaguari: máxima 29,9°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itaguaru: máxima 29,9°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itapuranga: máxima 30,4°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itauçu: máxima 28,0°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matrinchã: máxima 34,5°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.