A região Noroeste terá um tempo de temperaturas elevadas para terça-feira (5), com Aruanã sendo a cidade mais quente, atingindo 34.8°C. Outras cidades com temperaturas elevadas incluem Araguapaz com 34.7°C e Matrinchã com 34.6°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Itaberaí, com 18.1°C, e Itaguari, com 18.3°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 57.73%. Cidades como Itaberaí e Heitoraí devem ter os maiores índices, chegando a 71.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de apenas 3.08%, e os maiores índices de probabilidade serão observados em Araguapaz, Aruanã e Itapuranga, com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 29.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 34.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 32.3°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Goiás: máxima 31.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Guaraíta: máxima 31.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Heitoraí: máxima 31.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Itaberaí: máxima 30.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Itaguari: máxima 30.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Itaguaru: máxima 30.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Itapuranga: máxima 30.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 29.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matrinchã: máxima 34.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.