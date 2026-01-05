A região Noroeste terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira, dia 6. As temperaturas mais elevadas serão registradas em Aruanã, com 27.1°C, Araguapaz com 26.7°C, e Matrinchã com 26.6°C. Já as temperaturas mais amenas serão observadas em Itaberaí e Itaguari, ambas com 19.0°C.A umidade do tempo na região ficará em torno de 87.58%, com destaque para Araçu e Itauçu, onde a umidade noturna pode atingir 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 45.58%, mas cidades como Itaguaru, Itaberaí e Itaguari apresentam índices mais altos, com 75.0% e 70.0% de chance de tempo chuvoso, respectivamente.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 26.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Araçu: máxima 22.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 27.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Faina: máxima 25.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Goiás: máxima 23.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Guaraíta: máxima 23.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Heitoraí: máxima 23.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Itaberaí: máxima 22.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 22.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 25.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Itapuranga: máxima 23.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Itauçu: máxima 22.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 26.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.