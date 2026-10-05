A região Noroeste terá, nesta terça-feira (6), um dia marcado pela ausência de grandes instabilidades e termômetros elevados. As marcas mais altas do dia devem ser registradas em Araguapaz, que atinge máxima de 30,9°C, seguida por Aruanã, com 30,6°C, e Matrinchã, com 30,5°C. Por outro lado, as temperaturas mínimas mais amenas ocorrem em Itauçu, onde os termômetros caem para 19,6°C, e Araçu, com 19,9°C.Em relação à umidade do ar, a média regional fica em 74,96%, tendo como destaque o município de Araçu, que alcança até 86,0%, acompanhado por Itauçu, com 85,0%. Quanto à probabilidade de chuva, o índice médio para a região é de 23,85%, mas cidades como Itaberaí apresentam uma chance maior de registrar precipitações, chegando a 55,0%, enquanto Itauçu registra 45,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 30,9°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 30,0%Araçu: máxima 27,5°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 35,0%Aruanã: máxima 30,6°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Faina: máxima 29,4°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Goiás: máxima 29,0°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Guaraíta: máxima 28,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 25,0%Heitoraí: máxima 29,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 30,0%Itaberaí: máxima 28,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Itaguari: máxima 29,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Itaguaru: máxima 29,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Itapuranga: máxima 28,5°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Itauçu: máxima 27,0°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 45,0%Matrinchã: máxima 30,5°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 20,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.