A região Noroeste terá grande chance de chuva para a terça-feira (7). O tempo será marcado por essa característica, com as maiores temperaturas registradas em Araguapaz, com 31.8°C, Aruanã, com 31.7°C, e Matrinchã, com 31.6°C. As cidades mais frias serão Itauçu, com 19.7°C, e Araçu, com 20.1°C.\nA umidade média na região Noroeste ficará em torno de 77.69%. As cidades de Araçu e Itauçu apresentarão os maiores índices de umidade, atingindo 91.0%, seguidas por Goiás, com 90.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 43.08%, com destaque para Aruanã e Goiás, que indicam 80.0% de chance, e Itaberaí, com 75.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:\nAraguapaz: máxima 31.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%