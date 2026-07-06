A região Noroeste experimentará tempo de baixa umidade nesta terça-feira, dia 7. A principal característica do tempo será a baixa umidade, com a cidade de Faina registrando umidade diurna de 30%. As cidades mais quentes da região serão Araguapaz e Aruanã, ambas com máximas de 34.4°C, seguidas por Matrinchã, com 34.2°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Itaberaí, com 13.9°C, e Araçu, com 14.9°C.\nA umidade média na região Noroeste ficará em 45.23%. Durante a noite, cidades como Itaberaí e Heitoraí devem apresentar umidade mais elevada, com 62.0% e 61.0% respectivamente. Não há previsão de chuva para nenhuma localidade da região, com probabilidade de precipitação de 0% em todas as cidades, incluindo Araçu, Araguapaz e Aruanã.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Noroeste: