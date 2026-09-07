A região Noroeste terá uma terça-feira (8) marcada por forte instabilidade e alta propensão a precipitações distribuídas ao longo do dia. O calor segue expressivo na região, com destaque para Araguapaz, que deve atingir máxima de 34,8°C, seguida de perto por Aruanã, com 34,6°C, e Matrinchã, registrando 34,3°C. Por outro lado, as marcas térmicas mais amenas ocorrem nas primeiras horas, com Itauçu registrando mínima de 19,9°C e Araçu apontando 20,4°C.O tempo na região apresenta uma umidade relativa média de 70,5% e probabilidade média regional de chuva estimada em 34,62%. No topo das probabilidades de precipitação está Itaberaí, com 60,0% de chance, acompanhada por Araçu e Itauçu, ambas marcando 55,0% de probabilidade. Essas duas últimas cidades também lideram os índices de umidade na região, com máxima de 87,0%, seguidas de perto por Itaberaí, que registra 85,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34,8°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Araçu: máxima 29,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Aruanã: máxima 34,6°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 25,0%Faina: máxima 32,8°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Goiás: máxima 31,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 20,0%Guaraíta: máxima 30,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Heitoraí: máxima 31,0°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 40,0%Itaberaí: máxima 30,5°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 40,0%Itaguari: máxima 30,7°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 35,0%Itaguaru: máxima 30,7°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 40,0%Itapuranga: máxima 30,4°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 20,0%Itauçu: máxima 28,5°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Matrinchã: máxima 34,3°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.