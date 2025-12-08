A região Noroeste terá grande chance de chuva nesta terça-feira (9). As cidades mais quentes previstas são Aruanã com máxima de 27.8°C, Araguapaz com 27.2°C e Matrinchã com 27.0°C. Já as cidades com o tempo mais frio serão Itaberaí e Itaguari, ambas com mínimas de 19.5°C.A umidade média na região deve ficar em 89.31%. Cidades como Aruanã (96.0%), Itapuranga (95.0%) e Matrinchã (95.0%) apresentarão os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva é de 60.77%, com Araguapaz, Itaberaí e Itaguari mostrando os maiores índices de 75.0%.Veja a previsão do tempo para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 27.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Araçu: máxima 24.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Aruanã: máxima 27.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Faina: máxima 25.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Goiás: máxima 25.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Guaraíta: máxima 24.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Heitoraí: máxima 24.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Itaberaí: máxima 24.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Itaguari: máxima 24.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Itaguaru: máxima 26.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Itapuranga: máxima 24.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Itauçu: máxima 24.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Matrinchã: máxima 27.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.