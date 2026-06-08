A região Noroeste terá um tempo de altas temperaturas nesta terça-feira (9). As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 33.8°C, Araguapaz, com 33.5°C, e Matrinchã, que atingirá 33.3°C. Já as mínimas serão mais amenas, com Itaberaí registrando 13.8°C e Araçu com 14.8°C.A umidade média na região será de 50.23%, com Itaberaí apresentando os maiores índices, chegando a 72.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 9.62%, e as cidades de Araçu, Araguapaz e Aruanã registram a maior probabilidade, com 10.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 29.2°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 33.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 31.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 46.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 30.9°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 30.9°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 31.2°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 30.5°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 30.6°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 30.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Itapuranga: máxima 30.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 28.5°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 33.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.