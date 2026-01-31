A região Norte terá um tempo com grande chance de chuva no domingo (1). As temperaturas máximas na região serão de 31.6°C em Mundo Novo e Nova Crixás, e 30.9°C em São Miguel do Araguaia. As cidades com as menores temperaturas mínimas serão Niquelândia, com 21.4°C, e Campinaçu, registrando 21.9°C.A umidade média na região ficará em 83.94%, com cidades como Mundo Novo e Nova Crixás apresentando até 92.0% de umidade. A probabilidade média de precipitação é de 43.9%, mas cidades como Campinaçu, Campinorte e Estrela do Norte indicam uma probabilidade de chuva de 75.0% para o período.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 29.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 29.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 30.4°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Campinaçu: máxima 28.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Campinorte: máxima 29.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 30.6°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Crixás: máxima 30.2°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Estrela do Norte: máxima 29.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 28.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 29.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 28.1°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 28.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 30.7°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Mundo Novo: máxima 31.6°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Mutunópolis: máxima 29.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 28.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 31.6°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Porangatu: máxima 29.5°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%São Miguel do Araguaia: máxima 30.9°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Trombas: máxima 28.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 30.6°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Uruaçu: máxima 29.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.