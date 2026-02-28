A região Norte terá grande chance de chuva no domingo (1), sendo esta a principal característica do tempo. As cidades mais quentes previstas são Mozarlândia, com máxima de 29.3°C, Nova Crixás, com 28.5°C, e Uirapuru, com 28.2°C. Para as mínimas, Niquelândia registrará 19.8°C e Campinaçu 20.3°C.A umidade média na região será de 89.33%, com Formoso destacando-se com até 98.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 54.62%, mas Amaralina tem 90.0% de chance, seguida por Campinorte com 80.0% e Alto Horizonte com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 27.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Amaralina: máxima 26.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Bonópolis: máxima 27.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Campinaçu: máxima 24.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Campinorte: máxima 26.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 50.0%Campos Verdes: máxima 28.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Crixás: máxima 28.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Estrela do Norte: máxima 26.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Formoso: máxima 25.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Mara Rosa: máxima 26.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Minaçu: máxima 25.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Montividiu do Norte: máxima 26.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Mozarlândia: máxima 29.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Mundo Novo: máxima 28.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Mutunópolis: máxima 26.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Niquelândia: máxima 26.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Nova Crixás: máxima 28.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Novo Planalto: máxima 26.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Porangatu: máxima 26.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%São Miguel do Araguaia: máxima 27.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Trombas: máxima 25.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Uirapuru: máxima 28.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Uruaçu: máxima 27.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.