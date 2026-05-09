A região Norte terá altas temperaturas no tempo para domingo (10). As cidades mais quentes serão Mundo Novo e Novo Planalto, ambas com máxima de 35.3°C, seguidas por Bonópolis, que alcançará 35.2°C. Já as mínimas mais baixas serão em Niquelândia, com 18.4°C, e em Mozarlândia, que registrará 18.7°C.\nEm relação à umidade, a média regional será de 57.52%. As cidades com maiores índices de umidade são Novo Planalto e Porangatu, ambas com 74.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 3.27%, com os maiores índices em Campinaçu, Formoso e Mara Rosa, todas com 10.0% de chance de precipitação.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Norte:\nAlto Horizonte: máxima 34.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%