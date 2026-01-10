A região Norte terá grande chance de chuva no domingo (11), sendo a principal característica do tempo para a data. As cidades mais quentes incluem Porangatu e Santa Tereza de Goiás, ambas com máxima de 33.4°C, e Campos Verdes, com 33.3°C. As temperaturas mais amenas serão observadas em Campinaçu, com mínima de 19.4°C, e Niquelândia, com 19.6°C.A umidade média na região será de 68.3%, com Porangatu, Santa Tereza de Goiás e São Miguel do Araguaia apresentando as maiores umidades, atingindo 85.0%. A probabilidade média de chuva é de 37.4%. Contudo, algumas cidades como Estrela do Norte, Mara Rosa e Minaçu têm alta probabilidade de chuva, chegando a 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 75.0%Amaralina: máxima 32.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 75.0%Bonópolis: máxima 33.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Campinaçu: máxima 31.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 65.0%Campinorte: máxima 32.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 65.0%Campos Verdes: máxima 33.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Crixás: máxima 31.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Estrela do Norte: máxima 32.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 75.0%Formoso: máxima 32.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 65.0%Mara Rosa: máxima 32.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 75.0%Minaçu: máxima 33.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 75.0%Montividiu do Norte: máxima 32.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 65.0%Mozarlândia: máxima 32.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Mundo Novo: máxima 32.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Mutunópolis: máxima 32.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 75.0%Niquelândia: máxima 31.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 75.0%Nova Crixás: máxima 32.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Porangatu: máxima 33.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 50.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 50.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Trombas: máxima 32.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 65.0%Uirapuru: máxima 33.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Uruaçu: máxima 32.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.