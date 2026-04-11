A região Norte, para domingo (12), terá como principal característica do tempo uma grande chance de chuva. As cidades com as maiores temperaturas serão Santa Terezinha de Goiás com 31.8°C, Campos Verdes com 31.7°C e Mundo Novo com 31.6°C. Já as mais frias serão Niquelândia com 20.1°C e Uruaçu com 21.2°C.A umidade média na região ficará em 72.92%. As cidades com maior umidade serão Mundo Novo, com 87.0%, e Novo Planalto e Porangatu, ambas com 84.0%. A probabilidade média de chuva na região será de 27.79%, mas cidades como São Miguel do Araguaia, Alto Horizonte e Nova Crixás terão uma probabilidade de chuva de 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 31.5°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 30.9°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 5.0%Bonópolis: máxima 31.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Campinaçu: máxima 28.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 30.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Campos Verdes: máxima 31.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 31.0°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 30.7°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 30.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 30.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Minaçu: máxima 31.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 30.5°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 31.2°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Mundo Novo: máxima 31.6°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Mutunópolis: máxima 31.0°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Niquelândia: máxima 29.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 31.5°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 31.1°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 30.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 5.0%São Miguel do Araguaia: máxima 30.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Trombas: máxima 30.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 31.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 5.0%Uruaçu: máxima 30.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.