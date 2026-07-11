A região Norte terá um domingo (12) marcado pelo predomínio de sol e calor em praticamente todas as cidades, com os termômetros registrando marcas elevadas durante a tarde. Os picos de temperatura devem ocorrer em Novo Planalto, Montividiu do Norte e Trombas, municípios que podem atingir máximas de 32,5°C. Por outro lado, as menores temperaturas da rodada estão previstas para o início do dia, com Niquelândia registrando mínima de 19,0°C e Uruaçu marcando 20,0°C.A umidade relativa do ar na região deve se manter em uma média de 59,04%, sendo que os índices mais elevados serão observados em Nova Crixás, alcançando até 75,0%, e em Mundo Novo, com 74,0%. Já a probabilidade média de chuva para a região é baixa, de apenas 11,54%. No entanto, algumas localidades apresentam chances ligeiramente maiores de registrar precipitações isoladas, como Campinaçu, com probabilidade de 35,0%, e Amaralina, com 25,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32,1°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Amaralina: máxima 32,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 10,0%Bonópolis: máxima 32,2°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campinaçu: máxima 30,0°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 10,0%Campinorte: máxima 31,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campos Verdes: máxima 31,7°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Crixás: máxima 31,3°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Estrela do Norte: máxima 32,1°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Formoso: máxima 32,1°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mara Rosa: máxima 31,3°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Minaçu: máxima 31,1°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Montividiu do Norte: máxima 32,5°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Mozarlândia: máxima 31,1°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mundo Novo: máxima 32,1°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mutunópolis: máxima 32,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Niquelândia: máxima 31,1°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 20,0%Nova Crixás: máxima 31,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Novo Planalto: máxima 32,5°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Porangatu: máxima 32,2°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Miguel do Araguaia: máxima 31,4°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Trombas: máxima 32,5°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Uirapuru: máxima 31,7°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Uruaçu: máxima 31,0°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.