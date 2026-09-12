A região Norte experimentará um domingo (13) de calor intenso em todo o seu território, com os termômetros atingindo patamares bastante elevados. Os índices mais expressivos devem ocorrer em Bonópolis, Mundo Novo e Novo Planalto, onde as máximas alcançam 39,9°C. Já em relação às mínimas, os menores registros previstos no período se concentram em Bonópolis, com 21,7°C, e em Niquelândia, com 21,9°C.A umidade relativa do ar apresentará média de 36,08% na região, com as taxas mais elevadas previstas para Mundo Novo, que registra 52,0%, e Nova Crixás, com 49,0%. Quanto às precipitações, o tempo firme deve prevalecer, visto que a probabilidade média de chuva é de apenas 4,33%, embora cidades como Campinaçu, Campinorte e Campos Verdes tenham possibilidade ligeiramente maior, estimada em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 39,2°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 38,9°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 39,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 39,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 35,9°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 37,7°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 39,2°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 38,6°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 38,9°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Formoso: máxima 39,2°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 37,8°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 38,0°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 39,3°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 39,3°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 39,9°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 39,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 39,3°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 37,0°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 39,5°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 39,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 39,2°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 39,9°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 39,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Porangatu: máxima 39,6°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 39,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 39,1°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 39,0°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 39,4°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 39,4°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 39,1°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 39,3°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 37,9°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.