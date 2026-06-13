A região Norte, no domingo (14), apresentará tempo de altas temperaturas, com destaque para a sensação térmica máxima de 37.4°C em Mundo Novo. As cidades mais quentes em temperatura máxima serão Mundo Novo e Novo Planalto, ambas com 34.9°C, e Bonópolis, com 34.7°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão observadas em Niquelândia, com 19.2°C, e Uruaçu, com 20.6°C.A umidade média na região será de 62.4%, com Uruaçu registrando o maior índice, de 82.0%. A probabilidade média de chuva será baixa, em torno de 2.4%, sendo Mozarlândia a cidade com maior chance, de 30.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 34.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Amaralina: máxima 34.0°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 34.7°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 31.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 32.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 34.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 34.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Estrela do Norte: máxima 33.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 33.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 33.1°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 32.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 34.2°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 34.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Mundo Novo: máxima 34.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 34.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 32.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 34.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 34.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Novo Planalto: máxima 34.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 34.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 34.0°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 34.1°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 34.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 32.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.