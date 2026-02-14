A região Norte apresentará grande chance de chuvas neste domingo (15). O tempo na região será marcado por chuvas. As cidades mais quentes serão Campos Verdes e Mozarlândia, ambas com 32.3°C, seguidas por Alto Horizonte, que atingirá 32.2°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Niquelândia, com 20.3°C, e Campinaçu, com 21.1°C.Em relação ao tempo, a umidade média na região ficará em torno de 76.77%. Algumas cidades como Novo Planalto e São Miguel do Araguaia podem apresentar umidade elevada à noite, chegando a 90.0%. A probabilidade média de chuva é de 42.79%, com destaque para Nova Crixás, onde a chance de chuva é de 70.0%, e Campinaçu e Campinorte, com 65.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Amaralina: máxima 31.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Bonópolis: máxima 31.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Campinaçu: máxima 29.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Campinorte: máxima 31.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Campos Verdes: máxima 32.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Crixás: máxima 31.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Estrela do Norte: máxima 31.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Formoso: máxima 30.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 30.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 55.0%Minaçu: máxima 31.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Montividiu do Norte: máxima 31.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Mozarlândia: máxima 32.3°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Mundo Novo: máxima 31.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Mutunópolis: máxima 31.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Niquelândia: máxima 30.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 31.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Novo Planalto: máxima 31.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Porangatu: máxima 31.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Trombas: máxima 31.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Uirapuru: máxima 32.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Uruaçu: máxima 31.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de 