A região Norte terá grande chance de chuva no tempo de domingo (15). As cidades mais quentes serão Minaçu, com máxima de 30.3°C, Montividiu do Norte, com 29.9°C, e Porangatu, com 29.8°C. Já as cidades com o tempo mais frio serão Niquelândia, com mínima de 20.2°C, e Campinaçu, com 21.1°C.A umidade média na região Norte ficará em 84.96%, com destaque para Mundo Novo (95.0%), Estrela do Norte (94.0%) e Mara Rosa (94.0%) com os maiores índices de umidade no tempo. A probabilidade média de chuva para a região é de 47.88%, mas Estrela do Norte e Amaralina registrarão 80.0%, e Mutunópolis 75.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 29.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 75.0%Amaralina: máxima 29.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Bonópolis: máxima 29.5°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Campinaçu: máxima 27.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Campinorte: máxima 28.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Campos Verdes: máxima 29.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Crixás: máxima 28.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 29.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Formoso: máxima 29.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 50.0%Mara Rosa: máxima 28.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Minaçu: máxima 30.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Montividiu do Norte: máxima 29.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Mozarlândia: máxima 28.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 28.9°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 29.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Niquelândia: máxima 27.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Nova Crixás: máxima 28.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 75.0%Novo Planalto: máxima 29.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Porangatu: máxima 29.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 29.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 29.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Uirapuru: máxima 29.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Uruaçu: máxima 28.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.