A região Norte terá um domingo (16) marcado por um calor bastante acentuado. Entre as cidades que registrarão as temperaturas mais expressivas estão Mundo Novo, com máxima de 38,5°C, Bonópolis, com 38,3°C, e Nova Crixás, alcançando 38,2°C. Por outro lado, as marcas mais amenas no início do dia ocorrem em Niquelândia, que registra a menor mínima de 21,1°C, e Campinaçu, com 21,5°C.A média da umidade relativa do ar no território deve girar em torno de 30,06%, apresentando seus maiores índices em Uruaçu, com 45,0%, e Niquelândia, que atinge 43,0%. Além disso, o tempo firme deve predominar de forma geral, uma vez que a probabilidade média de chuva para este dia é de 0,0%, sem qualquer expectativa de precipitação em localidades como Bonópolis, Campinaçu e Campinorte.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 37,5°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 36,8°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 38,3°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 34,1°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 35,6°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 37,4°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 37,5°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 36,8°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 36,8°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 35,9°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 34,7°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 36,9°C, mínima 25,4°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 21,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 38,1°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 38,5°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 37,1°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 36,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 38,2°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 37,5°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 38,1°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 37,1°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 36,4°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 37,3°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 37,4°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 36,9°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 21,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 37,7°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 35,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.