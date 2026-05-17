A região Norte terá um tempo de altas temperaturas para domingo (17), caracterizado por termômetros elevados. As cidades mais quentes incluem Mundo Novo, com máxima de 34.6°C, Novo Planalto, marcando máxima de 34.5°C, e Bonópolis, com máxima de 34.4°C. As temperaturas mínimas serão observadas em Niquelândia, atingindo 19.9°C, e Uruaçu, com 21.2°C.A umidade do ar na região Norte ficará em média em 62.81%. Entre as localidades com maior umidade, destacam-se Uruaçu com 80.0%, Novo Planalto com 79.0% e Porangatu também com 79.0%. A probabilidade média de chuva para a região será de 10.58%. Mara Rosa apresenta o maior índice de chuva, com 25.0%, seguida por Campinaçu com 20.0% e Campinorte com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 34.2°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 34.0°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 34.4°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 31.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 32.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 34.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 34.1°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 34.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 34.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 33.3°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 32.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 34.1°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 34.1°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 34.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 34.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 32.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 34.2°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 34.2°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 34.5°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 34.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.5°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 34.0°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 34.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 33.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.