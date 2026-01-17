A região Norte terá grande chance de chuva no domingo (18). O tempo apresentará máximas de 35.1°C em Bonópolis, Campos Verdes e Santa Terezinha de Goiás. As temperaturas mais amenas serão observadas em Campinaçu, com mínima de 20.7°C, e Mutunópolis, com 20.8°C.A umidade média na região ficará em 66.5%. As cidades com maiores probabilidades de chuva à noite incluem Formoso, Minaçu e Porangatu, todas com 75.0% de chance. A umidade do ar será mais elevada em Porangatu e Santa Tereza de Goiás, atingindo 86.0% no período noturno.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Amaralina: máxima 34.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Bonópolis: máxima 35.1°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 38.1°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 40.0%Campinaçu: máxima 31.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Campinorte: máxima 32.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Campos Verdes: máxima 35.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 38.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Crixás: máxima 34.4°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 65.0%Estrela do Norte: máxima 34.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Formoso: máxima 32.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Mara Rosa: máxima 34.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Minaçu: máxima 31.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Montividiu do Norte: máxima 32.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Mozarlândia: máxima 34.3°C, mínima 24.0°C | sensação térmica máx 38.0°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Mundo Novo: máxima 34.3°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Mutunópolis: máxima 33.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Niquelândia: máxima 33.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Nova Crixás: máxima 34.3°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 35.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 38.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Porangatu: máxima 33.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 35.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 38.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.3°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Trombas: máxima 32.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Uirapuru: máxima 35.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 38.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Uruaçu: máxima 32.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.