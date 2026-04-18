A região Norte terá grande chance de chuva no domingo (19). O tempo apresentará máximas como as de Campos Verdes, com 32.4°C, Alto Horizonte, com 32.3°C, e Nova Crixás, também com 32.3°C. As mínimas serão sentidas em Niquelândia, atingindo 19.4°C, e Campinaçu, com 20.5°C.A umidade média na região ficará em torno de 75.75%. Cidades como Formoso, Mutunópolis e Novo Planalto podem registrar umidade noturna de 90.0%. A probabilidade média de chuva é de 22.98%, mas o tempo indica maior chance de chuva em Porangatu (65.0%), São Miguel do Araguaia (60.0%) e Trombas (60.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 31.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 32.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campinaçu: máxima 29.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 31.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 32.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Crixás: máxima 31.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Estrela do Norte: máxima 31.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 30.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Mara Rosa: máxima 30.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 31.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 30.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Mozarlândia: máxima 32.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 32.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Mutunópolis: máxima 31.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 30.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 32.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 31.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Porangatu: máxima 31.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Trombas: máxima 30.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Uirapuru: máxima 32.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Uruaçu: máxima 31.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.