A região Norte passará o domingo (19) sob a influência de um dia ensolarado e sem qualquer indicativo de precipitação, apresentando média máxima de 32,45°C. Os termômetros sobem mais em Mundo Novo, com máxima de 33,7°C, em Bonópolis, com 33,6°C, e em Mozarlândia, que atinge 33,5°C. Por outro lado, as marcas mais baixas serão registradas em Niquelândia, com mínima de 16,5°C, e Uruaçu, com 16,8°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em torno de 48,08%, alcançando seus maiores patamares em Porangatu, com 67,0%, e em Uruaçu, que registra 66,0%. Já a probabilidade de chuva é de 0,0% em toda a extensão territorial, confirmando o cenário seco inclusive em localidades como Bonópolis e Campinaçu.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32,9°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 32,5°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 33,6°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 30,0°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 31,3°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 32,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 32,7°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 32,5°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 32,3°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 31,7°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 30,7°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 32,6°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 33,5°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 33,7°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 32,7°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 31,4°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 33,5°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 33,3°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 32,7°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32,6°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 32,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 32,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 33,1°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 31,5°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.