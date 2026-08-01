A região Norte viverá um domingo (2) sob o domínio de sol firme e marcas térmicas bastante elevadas. O calor será mais intenso em Mundo Novo, que deve registrar máxima de 35,2°C, seguido de perto por Bonópolis e Nova Crixás, ambas com previsão de 34,8°C. Já os momentos de temperatura mais amena do dia ficam por conta de Uruaçu, com mínima de 17,0°C, e Niquelândia, onde os termômetros devem registrar até 17,1°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 37,54% no decorrer do dia, tendo seus maiores índices concentrados em Uruaçu, com 56,0%, e Niquelândia, com 52,0%. Em contrapartida, a probabilidade média de chuva para a região é muito baixa, de apenas 1,35%, restando a possibilidade de precipitações pontuais apenas em Novo Planalto, Porangatu e São Miguel do Araguaia, cidades que despontam com chances de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33,9°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 33,3°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 34,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 30,6°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 32,1°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 33,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 33,7°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 33,3°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 33,3°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 32,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 31,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 33,5°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 34,7°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 35,2°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 33,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 31,8°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 34,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33,9°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 34,7°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 33,7°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 33,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 33,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 34,1°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 32,3°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.